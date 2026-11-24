Die Spender sind dabei etwas großzügiger: Die Höhe der einzelnen Spenden stieg auf durchschnittlich 45 Euro. Das sind gut sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, heißt es in der Bilanz. Und wer grundsätzlich Geld für einen guten Zweck gibt, tut dies auch etwas häufiger: Die durchschnittliche Zahl der Spenden je Spenderin oder Spender nahm leicht zu. Besonders deutlich sei das bei der Not- und Katastrophenhilfe, wo das Spendenaufkommen um rund 14 Prozent auf 598 Millionen Euro gewachsen ist, so der Deutsche Spendenrat.