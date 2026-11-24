Für lokale Projekte wurden rund 874 Millionen Euro gespendet
"Gleichzeitig gewinnen Projekte vor der eigenen Haustür an Bedeutung", heißt es in der Bilanz. An lokale Vorhaben gingen rund 874 Millionen Euro, etwa 94 Millionen Euro mehr als von Januar bis September des vergangenen Jahres. Pastor Ulrich Pohl, Vorsitzender des Deutschen Spendenrates, sagte: "Die Menschen in Deutschland zeigen, dass Solidarität auch in schwierigen Zeiten trägt. Gerade wenn wirtschaftliche Sorgen zunehmen und internationale Krisen unseren Alltag bestimmen, ist diese Hilfsbereitschaft ein ermutigendes Zeichen." Der Spendenrat geht davon aus, dass die positive Entwicklung sich auch in der Vorweihnachtszeit zeigt und das Spendenaufkommen um mehr als 5 Prozent wächst.