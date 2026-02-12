Gemeinnützige Organisationen: Diese Maßnahmen sollen gegen Spendenbetrug helfen

- Die Organisationen erstellen einen gemeinsamen langjährigen Sammlungskalender. Damit solle für die Öffentlichkeit transparent und nachvollziehbar sein, welche Organisation zu welchen Zeitpunkten im Jahr sammelt.
- Die Organisationen verpflichten sich zu klaren Identifikationsregeln: Sammlerinnen und Sammler haben nicht nur einen amtlichen Lichtbildausweis dabei, sondern auch einen von der jeweiligen Organisation ausgestellten Sammlerausweis.
- Zudem sichern die beteiligten Verbände zu, dass ehrenamtlich gesammelt wird, die Kosten werden möglichst gering gehalten. Die Erlöse sind ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder karitative Zwecke im Rahmen der jeweiligen Satzung bestimmt.
- Die Einhaltung des für die jeweilige Organisation geltenden Datenschutzrechts wird sichergestellt.
Auf das Regelwerk einigten sich der Sozialverband VdK, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern (LBV), die AWO, das Bayerische Rote Kreuz (BRK), die Caritas, die Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden.