Gemeinnützige Organisationen: Diese Maßnahmen sollen gegen Spendenbetrug helfen

Betrugsversuche mit Spendensammeln

Immer wieder meldet die Polizei in Bayern Versuche von Betrügern, mit Spendensammeln an Geld zu kommen. So berichtete die Polizei in Oberfranken im vergangenen August, dass drei Männer in Forchheim vorläufig festgenommen wurden: Sie hatten Geld für eine wohltätige Organisation gesammelt, die nach Erkenntnissen der Ermittler gar nicht existiert hatte. Im vergangenen September nahm die Polizei in Nürnberg sieben Verdächtige vorläufig fest, die im Bereich der Nürnberger Messe als falsche Spendensammler unterwegs waren.