Die jüngste Gemeinderatssitzung zeigte eindrucksvoll, wie lebendig Kommunalpolitik sein kann, wenn Bürger sich einbringen. Besonders die starke Präsenz von Jugendlichen prägte den Abend und verlieh der Diskussion um einen eigenen Jugendclub spürbar Gewicht. Mit Nachdruck wandten sich die jungen Vachdorfer erneut an Bürgermeister Andreas Baumann und die Gemeinderäte. Ihr Wunsch war klar formuliert: Ein eigener Treffpunkt im Ort. Schon in der vorherigen Sitzung hatten sie dieses Anliegen vorgetragen, nun machten sie deutlich, dass der Bedarf dringend ist. Die Bushaltestelle als bisheriger Treffpunkt sei keine dauerhafte Lösung – vielmehr gehe es um einen Raum, der Gemeinschaft ermöglicht und Verantwortung fördert.