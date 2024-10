Die jüngste Tagung nutzte der Rat, um einen stellvertretenden Bürgermeister zu wählen. Gramanns Beigeordneter wurde per einstimmigem Votum Manfred Sauerbrey. Damit ist auch hier die Struktur der vergangenen Legislatur übernommen worden, wo Sauerbrey bereits als Vizebürgermeister fungierte. Neu geordnet hat der Gemeinderat auch gleich noch ein paar weitere wichtige Dinge. Als Vertreter für die VG-Gemeinschaftsversammlung entsendet die Gemeinde Mehmels per Beschluss Marc Richter, der im Verhinderungsfall von David Jäger vertreten wird. Kraft seines Amtes ist zudem Bürgermeister Gramann Mitglied des VG-Gremiums. Als sein Stellvertreter wird im Verhinderungsfall Vizebürgermeister Sauerbrey einspringen. Auch diese Festlegung bildet genau die Personen ab, die bereits in den vergangen Jahren als Vertreter der Gemeinde Mehmels in der Gemeinschaftsversammlung saßen.