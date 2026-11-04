Im finnischen Blockbohlen-Gerätehaus der Fehrenbacher Feuerwehr ist es hübsch und kuschelig. Daran lag es wohl aber eher nicht, dass die Gemeinderäte aus Schnett, Einsiedel, Heubach, Fehrenbach und Masserberg den Beginn der öffentlichen Sitzung um eine halbe Stunde verzögerten – sie hatten intern offensichtlich genügend zu diskutieren. Und man müsse, beruhigte Ratsvorsitzender Reinhard Jacob die ungeduldig wartenden Bürger, auch im Anschluss noch weiter in trauter Runde sprechen. Nun denn. Dazwischen schoben die Räte 20 Punkte für den sogenannten öffentlichen Teil – und fällten dabei ein paar wichtige Entscheidungen. Bürgermeister Denis Wagner fehlte krankheitsbedingt.