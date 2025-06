Erneuert werden muss die in der Freiwilligen Feuerwehr Grabfeld vorhandene Atemschutztechnik – darüber hatten Bürgermeister Christian Seeber und Gemeindebrandmeister Mike Wenzel den Gemeinderat bereits in einer vorangegangenen Sitzung informiert. Demnach gibt es für die in den 1990er-Jahren für die Kameraden beschafften Atemschutzgeräte keine Ersatzteile mehr, auch können die vorhandenen Geräte nicht mehr gewartet werden.