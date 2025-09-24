Andreas Kuropka hat seinen Austritt aus der Fraktion Die Linke/Bürger für die Region im Gemeinderat Dermbach erklärt. Der Stadtlengsfelder Ortsteilbürgermeister will sich künftig als unabhängiger Vertreter im Gemeinderat engagieren. „Ich bin der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie die Fraktion in den Sitzungen auftritt, kontraproduktiv für Stadtlengsfeld und Menzengraben ist“, begründete er diesen Schritt.