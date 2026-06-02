Erneut gibt es einen Wechsel im Breitunger Gemeinderat. Nachdem Jan Günther sein Mandat niedergelegt hat, war nun Jennifer Schellenberg als Nachrückerin an der Reihe. Sie war bei den Kommunalwahlen für die SPD angetreten, kam zunächst aber nicht zum Zug. Die SPD holte bei den Kommunalwahlen vor fast genau zwei Jahren lediglich zwei Sitze, die an Jan Günther und Michael Geißhirt gingen. Die beiden SPD-Vertreter schlossen sich dann mit Tosten Jäger von den Linken zu einer Fraktion zusammen.