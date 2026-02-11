Nach dem Rücktritt von Anja Fischer als ehrenamtliche Breitunger Gemeinderätin vereidigte Bürgermeister Ronny Römhild zur jüngsten Sitzung am 9. Februar auf dem Saal der Gaststätte Werraschlösschen ein neues Ratsmitglied. Stefan Schuster kandidierte zur Kommunalwahl 2024 auf Listenplatz 8 der Christdemokraten. Nun rückt der Mittvierziger in das Gremium nach. Ehrenamtlich engagiert sich der Vertriebsleiter außerdem als Jugendtrainer in der Handballspielgemeinschaft Werratal 05. Neben Bürgermeister Römhild gratulierte auch die Vereinsverantwortliche im Rathaus, Claudia Menz und überreichte Blumen.