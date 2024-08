Es nimmt bisweilen bizarre Züge an, um welche Summen es im Zuge der Haushaltssicherung der Gemeinde geht. Der Thüringer Rechnungshof und die Kommunalaufsicht des Landkreises haben etwa empfohlen auch die Aufwandsentschädigungen für die Ratssitzungen in der Gemeinde unter die Lupe zu nehmen. Mit 25 Euro pro Mitglied und Sitzung hat man sich ohnehin schon am unteren Rand orientiert. Nun mahnen aber die übergeordneten Behörden, dass sich die Gemeinde doch am Mindestsatz orientieren möge. Der liegt in Thüringen für eine Gemeinde dieser Größenordnung bei 23,12 Euro. „Wir sind dazu angehalten, auf den Mindestsatz zu reduzieren und wir sollten das so auch vornehmen“, sagte Bürgermeister René Pfötsch.