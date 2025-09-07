„Das war eigentlich so eine Schnapsidee“, sagt Ulrike Oehring und lacht. Ihre Kinder seien mit 26 und 40 Jahren groß, der Enkel ist immerhin schon 13 Jahre alt. „Was fängt man mit all der freien Zeit an?“, fragt sie ganz offen. Ihr Mann würde jeden Tag lange arbeiten und ehe sie sich langweile, übernehme sie gerne weitere Aufgaben. So kam es, dass sich die lebensfrohe und empathische Frau als Gemeindekümmerin für Weidebrunn und Reichenbach beworben hat.