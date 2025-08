Marcelo Larricq kommt aus der nördlichsten Ecke Argentiniens. „Es ist gut, sich für die Orte, wo man lebt, zu engagieren“, ist Marcelo Larricq überzeugt. In anderen Ländern ist Gemeindearbeit Pflicht für alle. Wer die nicht leisten kann, muss Geld bezahlen. Acht Jahre hat er in Bolivien in verschiedenen Städten gelebt. Eine seiner Aufgaben war, die Bewässerungsgräben zu reinigen. Dabei hat er viel gelernt. „Es geht vor allem darum, dazuzugehören und etwas dafür zu leisten“, erklärt der Mann im karierten Hemd.