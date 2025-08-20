Die Kirche St. Ulrich in Heinrichs ist in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit. Doch seit Langem fehlt hier etwas Essenzielles, so ganz ohne Pfarrer. Und damit sind die Heinrichser wiederum ganz und gar keine Ausnahme. Genau wie in den umliegenden Kirchen in Goldlauter-Heidersbach und Suhl wird ein Pfarrer auch hier schmerzlich vermisst. Mit dem Weggang von Pfarrerin Catherine Heckert aus Suhl hat sich die Situation zugespitzt, berichtet Carola Rößner vom Gemeindekirchenrat Heinrichs/Mäbendorf. Seitdem ist der Gemeindekirchenrat auf sich allein gestellt.