Auch die Rhönblick-Gemeinde hat nun ihre Gewerbesteuern angehoben – auf den vom Land empfohlenen Satz von 395 vom Hundert. Vorher lag die Zahl bei 360. „Unfassbar“ nannte Ratsmitglied Gunar Senf aus der mit fünf Sitzen stärksten Fraktion Pro Rhönblick den Beschluss „zur jetzigen Zeit“ – einer Zeit, in der es im ganzen Land vielen Betrieben nicht gut geht und einige ums Überleben kämpfen. Gunar Senf selbst ist Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Helmershausen und weiß, was es bedeutet, einen Betrieb zu führen. Als Lokalpolitiker kommt auch er jedoch nicht umhin, die Realitäten in seiner Gemeinde zu sehen: Das Hemd im Rhönblick ist schon seit Jahren zu knapp, die Gemeinde hat insbesondere wegen der Kalamitäten um den Eigenbetrieb Rhöwa keinen bestätigten Haushalt. Insofern kämpften bei seinem Aufbegehren in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wohlmuthausen schon zwei Seelen in seiner Brust. Die Erhöhung trug er am Ende nicht mit und stimmte ebenso wie Fraktionskollege Martin Leutbecher dagegen. Dennoch wird sie freilich kommen – zum 1. Januar 2016.