Viele kleinere Gemeinden im Wartburgkreis haben schon vor Jahren ihre Eigenständigkeit aufgegeben und sich einer größeren Kommune angeschlossen – zumeist aus finanziellen Zwängen. Der Bad Salzunger Nachbarort – von Kreisstadtbürgermeister Klaus Bohl gerne als Lieblingsnachbargemeinde bezeichnet – ist dem Bürgervotum gefolgt und hat diesen Schritt nicht getan. Mit seinen rund 1720 Einwohnern, einem eigenen Gemeinderat und einem ehrenamtlichen Bürgermeister bestimmt man weiterhin selbst, was im Ort passieren soll. Nur die Verwaltungsarbeit lässt man von der Stadtverwaltung Bad Salzungen erledigen.