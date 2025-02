Die gute Nachricht zuerst: Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Untermaßfeld ist auch in diesem Jahr gegeben. Verantwortungsvoll ist der Gemeinderat in den letzten Jahren mit den finanziellen Möglichkeiten umgegangen, sodass keine unvorhergesehenen Schulden aufgelaufen sind. Was nicht heißen soll, dass die Gemeinde alle ihre Wünsche erfüllen konnte. Mussten doch so manche Vorhaben der letzten Jahre immer wieder – jedoch aus unterschiedlichen Gründen – aufgeschoben werden. Fast schon zu Reizworten sind dabei die Sanierung des Sportlerheimes wie auch der Straßenausbau Steigrain geworden. Doch aus dem Blick hat der Gemeinderat diese Projekte nicht verloren, hat immer wieder nach einer Lösung dafür und für weitere dringende Aufgaben gesucht.