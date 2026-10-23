Was bis jetzt im Reich des Konjunktives lag, scheint nun Gewissheit zu werden: Auch Gemeindearbeiter des Ortsteils Goldlauter-Heidersbach sollen künftig ihren Sitz im Eigenbetrieb der Stadt Suhl haben, weil eine Prüfung durch die Berufsgenossenschaft, die es in allen Ortsteilen mit Gemeindearbeitern gab, zu Tage brachte, dass die Arbeitsbedingungen und Sicherheitsanforderungen teilweise nicht den gültigen Regeln entsprechen.