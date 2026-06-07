Im Kleinschmalkalder Dorfgemeinschaftshaus „Adler“ dürfte es am 17. Juni ziemlich voll werden. Denn ab 18.30 Uhr startet dort eine Informationsveranstaltung einer Initiativgruppe aus Georgenthal im Kreis Gotha, die sich gegen den dort geplanten Windpark stark macht. Vertreter der Firma Altus aus Süddeutschland, die in dem Waldgebiet zwischen Tambach-Dietharz und Friedrichroda 15 Rotoren errichten will, werden wohl nicht dabei sein.