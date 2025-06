Wer meinte, der Hinweis an der Abzweigung nach Westhausen auf die Sperrung der Ortsdurchfahrt Seidingstadt gelte nicht für ihn, der musste sich spätestens am Ortseingang eines Besseren belehren lassen und umkehren. Denn die Dorfstraße von Seidingstadt mutierte an diesem Sonntag, von der Dorfmitte bis zum Abzweig Rudelsdorf, zu einem einzigen Festplatz. Ganz abgesehen von den Höfen und dem Schlosspark des ehemaligen Jagdschlosses, in dem bekanntlich Therese von Sachsen-Hildburghausen 1792 geboren wurde. Die junge Prinzessin hätte sich sicher über das rege Treiben im Ort und im „Schlossvorhof“ gefreut, da sie doch später auch als Königin von Bayern als sehr volksnah galt.