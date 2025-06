Straufhains Bürgermeister Tino Kempf gebührt die Ehre, die Jubiläumstage von Streufdorf und Seidingstadt am Samstag anlässlich der „Offenen Höfe“ in Streufdorf am gut besuchten Kirchberg zwischen Zweiländermuseum, Kirchenschule (Heimatmuseum) und Kirche mit einigen Worten eröffnet zu haben. Auch wenn die nicht überall in den Höfen und Straßen zu hören waren – aber wozu gibt es schließlich die Tageszeitung ...