Zuletzt hatte die Gemeinde im Jahr 2013 eine Gebührenanpassung vorgenommen, seitdem war die Satzung – trotz zwischenzeitlicher Haushaltssicherung – nicht angetastet worden. In diesen vergangenen Jahren sind aber auch neue Betreuungsschlüssel eingeführt worden, die teils mehr Mitarbeiter nötig machten. „Betriebskosten und die Tarifkosten für die Beschäftigten sind in dieser Zeit stark angestiegen“, nannte Bürgermeister Heiko Schilling im Gemeinde als weitere Gründe, warum die Erhöhung der Elternbeiträge unerlässlich sei.