Anlass zu Diskussionen gab es nicht mehr, als sich der Schleider Gemeinderat am Mittwochabend mit dem Haushaltsplan für dieses Jahr beschäftigte. Das Ortsparlament hatte Ende Januar mit Kämmerin Rita Oswald aus dem Geisaer Rathaus zusammengesessen und das Zahlenwerk durchgesprochen. „Was wir dabei besprochen haben, wurde in den Haushalt aufgenommen“, sagte Bürgermeisterin Bernadett Hosenfeld-Wald (CDU).