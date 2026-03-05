Klar ist: Es geht nur mit Förderung. Aber da hat das Dorf bekanntlich seine positiven Erfahrungen – auch ein Projekt wie die gesamte Ortsdurchfahrt plus ein Stück Gemeindestraße war nur mit Zuschussgeld zu stemmen. Es hat geklappt und nun will das Dorf bis 2028 ein neues Feuerwehrhaus hinstellen. Im Januar wurden Fördermittel beim Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) beantragt, über das Programm zur „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen“.