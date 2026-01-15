Nicht unter zwei Millionen Euro wird dieses Projekt zu haben sein, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister von Oberweid, Tino Hencl, in der vergangenen Woche zum Neujahrsempfang. Gebaut werden soll das Feuerwehrhaus bekanntlich auf dem Grundstück der ehemaligen Kettenfabrik. „Wer die Verhältnisse im jetzigen Gerätehaus kennt, weiß, dass dies so untragbar für die Zukunft der Feuerwehr ist“, sagte Hencl zur Begründung für das Vorhaben. Seinen Worten zufolge sind die Planungen „weit fortgeschritten“. Er kündigte an, dass in dieser Woche der Fördermittelantrag für das Vorhaben gestellt wird. Und es folgt ein ehrgeiziger Zeitplan: „Bis spätestens 2028 soll alles einsatzbereit sein – ich hoffe auf den Baustart noch in diesem Jahr.“