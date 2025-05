Die Kosten sind es, die die Gemeinde nun dazu bewegen, die Wärmeplanung zu beauftragen. Aktuell wird diese Planung noch zu hundert Prozent vom Land getragen, ob das in der kommenden Zeit noch der Fall sein werde, sei fraglich. Masserbergs Bürgermeister Denis Wagner macht aus seinen Zweifeln gegenüber der Planung kein Geheimnis. „Ich bin ganz klar der Meinung, dass es sinnvoller wäre, das Geld in einer größeren Stadt auszugeben, wo sich verschiedene Alternativen tatsächlich ergeben könnten“, sagt er. Solche Alternativen sehe er im ländlich geprägten Masserberg nicht. Mit allen Beteiligten, die sich die Gegebenheiten vor Ort bereits angeschaut hätten sei das bereits deutlich geworden. „Wir sind zu weit weg von irgendwelchen Netzen der Fernwärme zum Beispiel. Und wir werden hier keine Kraftwerke her bauen“, sagt Wagner. Aber es gebe eben das Thüringer Gesetz zur Wärmeplanung, mit dem die Gemeinden gesetzlich aufgefordert sind, die Planung auszuführen.