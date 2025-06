Seit 2012 sind die Steuersätze für Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer in der Gemeinde gleich geblieben. „Ich kann gleich vorweg nehmen, dass es das letzte Jahr gewesen sein wird“, sagt Denis Wagner. „Wir müssen etwas ändern und die Steuersätze anpassen, da kommen wir nicht drum herum.“ Die Gemeinde habe sich lange dagegen gewehrt, die Bürger stärker als nötig zu belasten. Nun gehe es nicht mehr anders, denn sonst lande die Gemeinde in Problemlagen, in denen man eine Änderung nicht mehr selbst in der Hand habe. „Dann legt das Land unsere Hebesätze fest.“