Der Montag war sein letzter Tag als ehrenamtlicher Bürgermeister von Kloster Veßra. Nach fast 26 Jahren hat Wolfgang Möller vom Feuerwehrverein Neuhof aus einem guten Grund nicht mehr für dieses Amt kandidiert. „Es sollen Jüngere ran“, sagte der 71-Jährige vor der Wahl am 23. Februar und an dieser Aussage rüttelt der Dauerbrenner im Nachhinein nicht, auch wenn ihm der Abschied nicht leicht gefallen ist. „Einerseits bin ich froh, dass ein Stück Verantwortung weggenommen wird“, sagt Möller, „andererseits bin ich ja nicht weg und werde die neue Bürgermeisterin vor allem im technischen Bereich unterstützen und auch sonst in der Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite stehen“.