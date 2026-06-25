Wer am Wochenende ins Seligenthaler Haderholz wandert, sollte am besten einen Bogen um die Eichen schlagen. Denn vor wenigen Tagen ist hier mit dem Spinner ein kleiner Unhold aufgetaucht, der gesundheitlich echten Ärger bereiten kann. Während etwa Borkenkäfer den Menschen nicht weiter jucken müssen, wird es beim Eichenprozessionsspinner, wie er korrekt heißt, echt haarig: Hier ist Nesselgift im Spiel, das Haut, Haupt und Schleimhäute stark reizen, Atemnot verursachen kann.