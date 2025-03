In ihrer jüngsten Mitgliederversammlung haben die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Geratal in Geschwenda Dominik Straube als Kandidaten für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde Geratal einstimmig nominiert. Wie es vom Ortsverband heißt, habe Ortsverbandsvorsitzender Jörg Becker unter den Anwesenden auch zwei neue Mitglieder aus Frankenhain und Gräfenroda willkommen geheißen, die sich aktiv ins Ortsverbandsleben einbringen werden. In einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer der verstorbenen Mitglieder Heinz Hertwig und Georg Seifarth.