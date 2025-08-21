Die Deutsche Glasfaser und die Telekom sind jene zwei Firmen, die sich bisher in der Gemeinde Geratal um den Ausbau des Glasfasernetzes beworben haben. Voraussichtlich Anfang September werde es seitens Deutsche Glasfaser eine Informationsveranstaltung in der Geratalhalle in Geraberg geben, informierte Florian Behrendt von der Bauverwaltung der Gemeinde Geratal im Rahmen der Ortschaftsratssitzung von Geraberg. Sie wollen ein Markterkundungsverfahren durchführen und würden diese Veranstaltung für erste Kontakte nutzen.