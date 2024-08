Jede Menge Metallstangen, Bohlen, außerdem rot-weiße Warnbaken und ein meterhohes wie breites, weißes Netz zieren gerade die Fassade der Gemeindeverwaltung in Frauenwald. Der Grund: Die Fassade des Gebäudes wird erneuert. Schon seit rund vier Wochen, sagt Frauenwalds Ortsteilbürgermeister Thomas Grökel, seien die Handwerker dabei, die Fassade instandzusetzen. Die Fassade werde neu verdübelt, verputzt und am Ende bekommt das Gebäude auch einen neuen Anstrich. „Farblich wird es ein sehr heller Grünton werden ... So wie bereits am Anbau an der Rückseite der Gemeinde zu sehen, der schon vergangenes Jahr erneuert worden ist“, so der Ortschef.