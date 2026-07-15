Früher als in den vergangenen Jahren haben die Mitglieder des Gemeinderats Frankenblick den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen – 2025 im Oktober, dieses Jahr Anfang Juli. Die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung ohne entsprechenden Satzungsbeschluss wurde um einige Monate verkürzt. Und eine weitere positive Nachricht verbirgt sich im Vorbericht der Kämmerei Franziska Gneist: Auf eine noch für den Haushalt 2025 geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, gewissermaßen der „Sparbüchse“ der Kommune, in Höhe von 555.000 Euro konnte verzichtet werden. Dafür wurden der Rücklage wieder 431.243 Euro zugeführt, im vergangenem Jahr stand an dieser Stelle eine Null.