Seit vergangenem Jahr wird im Ort Föritz, Gemeinde Föritztal, diskutiert, ob aus den Bauplänen für Reihenhäuser auf einer Wiese an der B89 etwas wird. Anwohner fürchten, dass baubedingte Aufschüttungen die Wasserverhältnisse verändern und bei Hochwasser ihre Keller überflutet werden. Sie sammelten Unterschriften und waren auch bei Gemeinderäten und der Verwaltung vorstellig. Der Beschluss über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhabens- und Erschließungsplan wurde daraufhin verschoben. Nun hat eine knappe Mehrheit doch zugestimmt, die Planung starten zu lassen. Wie in der Ratssitzung vom November 2024 zu erfahren war, sollen auf 4000 Quadratmetern sechs zweigeschossigen Flachdach-Reihenhäuser mit Garagen entstehen. Vorhabensträger ist laut aktuellem Amtsblatt Föritztal die D.R.Bau & Immobilien GmbH Kronach. Das neue Baugebiet befindet sich an der B89, Höhe Bushaltestelle Grüner Baum von Sonneberg kommend linker Hand. Begrenzt wird es von dem Flusslauf der Föritz, dem ehemaligen Bahndamm und dem Brücknershügel. Weil die Weise sich planungsrechtlich im Außenbereich befindet, müssen neue bauplanungsrechtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen geschaffen werden. Dies soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erreichen. Der Vorhabensträger will den Vorhaben- und Erschließungsplan auf eigene Kosten ausarbeiten. Mit der Aufstellung der Bauleitplanung wurde das Planungsbüro Modul 16 Architekten und Ingenieure unter Leitung von Architekt Alexander Glaser in Frankenblick beauftragt. Das Architekturbüro hat seinen Hauptsitz in Peking (China). Die Bauweise Reihenhaus soll nach Angaben des Architekten Glaser die Finanzierbarkeit verbessern und Familien ermöglichen, zu Wohneigentum zu gelangen. Während sich die einen über den voraussichtlichen Einwohnerzuwachs freuen, plagen die Anwohnerfamilie Kreuzer Sorgen um ihr Wohnhaus, das angrenzt.