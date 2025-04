Nur noch in Erbenhausen und nicht mehr in allen drei Ortsteilen gibt es nach dem Neuzuschnitt der Grünschnittplätze einen solchen. Der soll samstags künftig drei Stunden lang öffnen, mittwochs zwei Stunden. Wenn sich’s bewährt, soll es so bleiben. In der Rhön wie andernorts muss man erst Erfahrungen sammeln.