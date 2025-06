Am Montag erfolgte der Spatenstich für den Glasfaserausbau in der Gemeinde Dermbach. Die GlasfaserPlus will für 2752 Haushalte in den Ortsteilen Stadtlengsfeld, Gehaus und Oberalba Glasfaseranschlüsse bis ins Haus legen. Dafür sind nach Angaben des Unternehmens circa 29 Kilometer Tiefbau nötig und 32 neue Netzverteiler-Kästen werden aufgestellt.