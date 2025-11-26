Anträge von zwei Bauherren, zwei Grundstücke in der Gartenstraße in Stadtlengsfeld vom Außenbereich dem Innenbereich zuzuordnen, beschäftigten die Gemeinde Dermbach mehrere Jahre. Das Thema wurde vielfach, teils hitzig, diskutiert. Im Mai dieses Jahres war schließlich der finale „Satzungsbeschluss für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Gartenstraße im Ortsteil Stadtlengsfeld“ gefasst worden. Damit schien dem Ziel, die Grundstücke – im einen Fall handelt es sich um einen Garten, im anderen um eine Wiese – in Bauland zu verwandeln, nichts mehr im Wege zu stehen.