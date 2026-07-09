﻿Ganz gleich, ob man den Blick vom Waldhausparkplatz auf das Steinsburgmuseum richtet oder von dort auf die Steinsburg mit ihrem Kelten-Oppidum blickt – immer wieder fasziniert die malerische Kulisse. Doch das ist nicht das Einzige, was das Sommerfest der Steinsburgfreunde so anziehend macht und am vergangenen Freitag sogar zu einem Besucherrekord von mehr als 150 Sommerfestbesuchern verhalf: Es ist das musikalische Angebot, gepaart mit Gaumenfreuden und dem Zusammenkommen mit Freunden und Bekannten aus der ganzen Region. Es sind vor allem die vielen persönlichen Gespräche, die in fröhlicher Runde geführt werden und dabei an vergangene Zusammenkünfte erinnerten oder für die aktuelle Themen den nötigen Gesprächsstoff lieferten. Es war einfach ein „Fest zum Wohlfühlen“, wie es ein Besucher formulierte.