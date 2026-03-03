Reichlich 2 Millionen Euro stehen der Gemeinde Buttlar dieses Jahr im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. An Einnahmen sind unter anderem 15.000 Euro aus Grundsteuer A, 140.000 Euro aus Grundsteuer B und 800.000 Euro aus Gewerbesteuer kalkuliert. Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer erhalten die Buttlarer voraussichtlich in Höhe von 554.000 Euro, aus der Umsatzsteuer in Höhe von 100.000 Euro. Die Schlüsselzuweisung ist mit 71.500 Euro kalkuliert, die „Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden“ mit 62.500 Euro, war von der Geisaer Kämmerin Rita Oswald zu erfahren.