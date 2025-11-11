Die Gemeinde Buttlar ist in einer Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) organisiert, in der sie den größten Flächenanteil hat. „Wir mussten viel Fichte wegmachen“, sagt Hans Brückner. Trockenheit, Hitze und Borkenkäferbefall schädigten die Bäume, ließen viele absterben. Erst seien nur die Fichten betroffen gewesen, doch seit 2021 seien auch in Buchen-Altholzbeständen zunehmend Dürreschäden zu beobachten. „Das hat zur Folge, dass wir solche Altbäume wegnehmen müssen, sonst würden irgendwann nur noch Gerippe dastehen“, beschrieb Brückner. Dazu kämen Gefahren durch herabfallende Äste.