Die Suhler Malerin überlebte Flucht und Krankheit, begegnete Otto Dix und schuf ein großes Lebenswerk: Elfriede Raphael ist eine bedeutende Künstlerin. In der Galerie des Congress Centrum Suhl ist noch bis Ende November eine große Ausstellung zu sehen, die ihr Lebenswerk ehrt. Am Sonntag wird die Malerin ihren 85. Geburtstag feiern. Schauen wir das Gemälde ihres Lebens mit den Augen eines Kurators an. Was liegt unter den Malschichten?