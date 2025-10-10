Die festliche Stimmung auf den Weihnachtsmärkten im Ilm-Kreis könnte ab dieser Saison ein kleines bisschen günstiger werden – zumindest für die Städte selbst. Denn die Gema hatte angekündigt, die Gebühren für Weihnachtsmärkte künftig um rund 35 Prozent zu senken. Hintergrund dafür: Die Kosten bemessen sich nach der Größe der Veranstaltungsfläche – ganz gleich, ob Livemusik geboten wird oder lediglich Playlists abgespielt werden. Viele Kommunen hatten die Gebühren in der Vergangenheit als zu hoch kritisiert. Mit dem neuen Tarif sollen insbesondere kleinere und kommunale Märkte entlastet werden, gleichzeitig soll der Verwaltungsaufwand für die Städte vereinfacht werden. Doch wie groß ist die Wirkung dieser Änderung tatsächlich? In Ilmenau zum Beispiel zahlte die Stadt im vergangenen Jahr 1013,85 Euro an die Gema, im Jahr 2023 waren es noch 748 Euro. „Die Schwankungen hängen vor allem vom Umfang des musikalischen Bühnenprogramms und von der Art der Darbietung ab“, heißt es von der Stadt dazu. „Da man im Vorfeld nie genau sagen kann, wie hoch die Gebühren letztlich sein werden, fließen solche Überlegungen in die Planung kaum ein. Grundsätzlich steigen fast alle Kosten im Bereich Veranstaltungen – und diese Kostensteigerungen stellen jeden Haushalt vor gewisse Herausforderungen“.