Das kleine Dorf mit seinen 230 Einwohnern ist am 3. Oktober weiter ein lohnenswertes Ziel, wenn es aus personellen Gründen auch nicht mehr eine solche Großveranstaltung wie den Weideabtrieb – 18 Jahre lang immer am 3. Oktober gefeiert – stemmen kann. Als Herbstfest wird die Tradition seit 2023 zumindest weitergeführt. Diesmal stand der Apfel im Mittelpunkt. Und da ist es kein Wunder, dass der Streuselkuchen, den das Backhausteam in den Ofen schob, Äpfel unterm Teig hatte, ein Verkaufsstand aus Walldorf mit vielen Apfelsorten da war und auch die Apfelbratwurst der Fleischerei Spiegel auf dem Rost zischte. Die schmeckt übrigens gar nicht so sehr nach der Zutat Apfel, meinten einige Gäste, sondern immer noch ordentlich so, wie eine Bratwurst schmecken muss: nach Wurst. Spielchen rund um den Apfel gab es auch – etwa den Wettbewerb um die längste zusammenhängende Apfelschale beim Schälen. Peter Schüler und Maike Haberkorn warfen gemeinsam mit Rolf Hartmann die Saftpresse an, der frische Saft floss in die Behälter. „Materialschwierigkeiten“ hatten sie nicht: „In diesem Jahr gibt’s doch Äpfel zuhauf“, sagte Peter Schüler. Man müsse sich nur bücken ...