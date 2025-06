Wer heute die Tür zur alten Kniebreche 1b öffnet, spürt sofort, hier ist Leben eingekehrt. Stimmengewirr, Lachen, Musik, der Duft frisch gekochter Pasta. Der Jugendclub Walldorf ist längst mehr als nur ein Treffpunkt. Er ist ein Ort, an dem junge Menschen sich wohlfühlen, entfalten können und ernst genommen werden. Lange war es still um die Einrichtung. Nach Jahren des Leerstands wurde das Gebäude vor zwei Jahren von der Stadt Meiningen wiederbelebt. Einst waren die Kinderkrippe und die Bibliothek darin untergebracht. Entstanden ist heute ein Herzstück der offenen Jugendarbeit. Mit dem offiziellen Neustart im August 2023 begann für den Jugendclub ein neues Kapitel – eines, das zeigt, was möglich ist, wenn Kommune und Jugendliche gemeinsam anpacken.