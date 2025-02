Sandhoas helau: So muss ein Büttenabend sein. Mit Tanz, Musik und Bütt ganz fein, war`n 65 Mitwirkende dabei. Die Jugend sprühte voller Kraft, hat Stimmung in den Saal gebracht. Die Büttenredner, keck und fein, trafen Herz und Lachmuskeln dein. Der Elferrat war auch ganz adrett, das Publikum ging fröhlich mit. – Der erste Büttenabend des Springstiller Karnevalverein e. V. war ein gelungener Auftakt in die närrische Zeit. Eine Premiere ohne Pech und Pannen. Präsident Heiko Burkhardt ist stolz auf seine Truppe.