Hierzulande lebt nach aktuellen Daten des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe in etwas mehr als jedem fünften Haushalt (21 Prozent) ein Hund, der Anteil war in den vergangenen Jahren recht stabil. Gut sieben Milliarden Euro wurden in Deutschland 2024 allein für Tiernahrung und Zubehör ausgegeben.