Gelebte Teilhabe Mit Herz und Händen - Metzger lernt Gebärdensprache

Spickzettel unter der Theke

Und wenn der 39-Jährige doch mal nicht weiterweiß, hat er ja seinen Spickzettel unter der Theke. Auf diesem hat er sich die wichtigsten Begriffe aufgeschrieben wie Begrüßung, Verabschiedung, Fleischsorten, Wochentage. Doch als Doudeche beide Hände mit abgespreizten Daumen und kleinen Finger an den Kopf führt, weiß Klibanov sofort, was er meint. "Rind? Habe ich nicht", sagt er mit Blick auf die Fleischwurst. Stattdessen bietet er ihm Leberwurst an.

Bei Gebärdensprache sei es wie bei einer Fremdsprache, erläutert Büter. Wie schnell jemand diese lerne, hänge stark von persönlichen Faktoren ab: "Bringt man eine visuelle Sprachbegabung mit? Ist man mimisch ausdrucksstark?", zählt er zum Beispiel auf. "Manche Menschen haben ein natürliches Gespür für die visuelle Koordination von Händen, Körper und Gesichtszügen, während andere sich diese ungewohnte Ausdrucksweise mühsamer erarbeiten müssen."

Ob Klibanov ein Talent dafür hat, Sprachen zu lernen? "Naja", sagt er und zählt auf: "Deutsch, Russisch, ein bisschen Englisch - und jetzt Gebärdensprache." Dann lacht er und zuckt mit den Schultern. Ob Talent oder nicht - das spielt für Klibanov keine Rolle. Er legt einfach los.