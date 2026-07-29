Freundschaft zeigt sich gerade in Gastfreundschaft. Denn irgendwo eingeladen zu werden, heißt noch längst nicht, höchst willkommen und herzlich umsorgt zu sein. Als geschätzte Gäste fühlen sich die Besucher aus dem thüringischen Walldorf aber immer, wenn sie in ihrer Namensvetter-Stadt begrüßt werden. „Vom ersten Moment an wurden wir herzlich empfangen. Für einige Tage waren wir eine große Familie, geprägt von Herzlichkeit, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung“, schwärmt Ortsteilbürgermeisterin Ute Pfeiffer deshalb vom vorigen Wochenende, das sie mit weiteren fünf Mitgliedern ihres Walldorfer Ortsteilrats bei den Freunden in der Partnerstadt Walldorf in Baden-Württemberg verbrachte. Anlass war das 125. Jubiläum des Tages, an dem Walldorf (Baden) die Stadtrechte verliehen wurden, das die Freunde mit einem großen Festwochenende begingen. Neben den Thüringern gehörten noch weitere Partner zu den den Ehrengästen: aus dem US-amerikanischen Freeport, aus dem französischen Saint-Max und aus Bad Neuenahr im Ahrtal, wo die Walldorfer Flutopferhilfe geleistet hatten. Selbstverständlich waren sie alle zum Festakt in der Festhalle (vor der übrigens sogar als Zeichen der Wertschätzung die Thüringenfahne gehisst war) eingeladen. Der Walldorfer Bürgermeister und weitere Akteure ließen dort mit Musik und einer Präsentation die 125-jährige Entwicklung ihrer Stadt Revue passieren.