Es gibt immer wieder diese unvergesslichen Abende, die einem noch auf dem Nachhauseweg ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil sie nachhallen und einen das echte Leben spüren lassen. Einer davon ist jedes Jahr aufs Neue der Abend des Faschingssonntags in Römhild. Hier grüßt jährlich das Murmeltier und zwar auf seines schönste Weise: Wie immer war zu vorgerückter Stunde in der „Quelle“ kein Platz mehr frei – und doch war immer noch irgendwo ein Stuhl, der herangerückt wurde. Einer, auf dem plötzlich jemand saß, der fünf Minuten vorher noch ein Fremder war und eine halbe Stunde später schon beim Vornamen genannt wurde. Solche Orte kann man nicht einrichten. Man kann sie nicht designen, nicht konzipieren und schon gar nicht künstlich erschaffen. Sie wachsen. Über Jahre, manchmal über Generationen. Hier hängen keine Bilder, sondern Erinnerungen. An durchfeierte Nächte, an erste Begegnungen, an Versöhnungen, an Abschiede. An Gelächter, das bis auf die Straße hallt. An Gespräche, die sonst nirgends Platz hätten.Wenn heute vom Restaurantsterben die Rede ist, klingt das oft nach Zahlen, nach Wirtschaftlichkeit, nach Mieten und Personalmangel. Aber was da verschwindet, ist nicht nur ein Betrieb. Es ist ein Stück Alltag, das ausradiert wird. Eine Selbstverständlichkeit, die keine mehr ist. Früher war es normal, sich zu treffen. Nicht zu schreiben, nicht zu liken, nicht zu kommentieren – sondern sich wirklich gegenüber zu sitzen. Man kannte sich oder lernte sich eben kennen. Kneipen waren das Wohnzimmer des Ortes. Die „Quelle“ in Römhild ist so ein Wohnzimmer. Ein altes Haus an der Hauptstraße, dessen Tür sich öffnet und sofort Wärme ausströmt. Sonntags gibt es Hüts, zu Festen platzt die Wirtsstube aus allen Nähten. Kalter Markt, Rosenmontag, Faschingssonntag – dann sitzt jeder bei jedem. Es ist egal, ob man gerade erst hereinkommt oder seit Jahrzehnten dazugehört. Man wird Teil davon. Dieses Miteinander braucht keine großen Worte. Es entsteht einfach. Aus Bodenständigkeit. Aus Echtheit. Aus diesem stillen Gefühl von „Hier bin ich richtig“.