Den sonntäglichen Auftakt zum Nachkirmes-Frühschoppen im Milzer Kulturhaus gab’s mit der „Eventkapelle Ernst wie Lustig“. Sie sorgte für die nötige Stimmung, bevor zum Mittagstisch eingeladen wurde. Erwartungs- und weiterhin stimmungsvoll blickte das Saalpublikum der der ebenfalls schon traditionellen Kinderkirmes entgegen. Betreut und auf ihren großen Kirmestag vorbereitet wurden und werden sie von Kristin Thoms, Heike Günther und Christina Schmeer. Denn ein solcher Auftritt in einem vollen Saal will auch von den Jüngsten geprobt und geübt werden, soll Brauchtum erhalten und Traditionen fortbestehen. So gilt auch bei der Kirmes für Groß und Klein der Spruch, „Früh übts sich…“