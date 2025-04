Am Montag ging der Alltag für die vier jungen Leute weiter: In der Regelschule „Im Werratal“ in Obermaßfeld-Grimmenthal stand wieder DaZ-Unterricht – Deutsch als Zweitsprache – auf dem Programm. Doch die Eindrücke und das neu erworbene Wissen aus Meiningen werden den Jugendlichen sicher noch lange in Erinnerung bleiben.